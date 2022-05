La Roma vince a Torino (0-3) e conquista un posto in Europa League: decidono Abraham (doppietta) e Pellegrini

La Roma conquista aritmeticamente l’Europa League battendo il Torino 3-0 e agguantando il sesto posto a quota 63 punti. I gol sono di Tammy Abraham che segna una doppietta nel primo tempo e Pellegrini su rigore durante la ripresa. Mourinho opta per un turnover soft: sette titolari in campo, il resto in panchina in vista della finale di Tirana con il Feyenoord. Difesa composta da Mancini, Ibanez e Kumbulla; a centrocampo Veretout e Oliveira, gli esterni Spinazzola e Zalewski (a destra per l’occasione); sulla trequarti Pellegrini e Shomurodov a coadiuvare Abraham.

La partita

La Roma cerca subito il vantaggio con un colpo di testa di Kumbulla su calcio d’angolo, il Torino risponde con Belotti ma gli attacchi granata sono prontamente amministrati da Rui Patricio e la difesa. Il gol del vantaggio romanista arriva al 33’ grazie a una verticalizzazione di Pellegrini che vede Abraham in area, l’inglese con una finta di corpo atterra Zima e segna l’1-0 (è la decima volta che sblocca una partita in Serie A). Nel giro di otto minuti arriva anche il 2-0, il protagonista è sempre Tammy che intercetta un retropassaggio di Rodriguez verso Berisha, il portiere prova ad anticiparlo ma commette fallo. Dal dischetto va l’ex Chelsea e mette a segno il gol numero 27 in stagione (17° in campionato, ). Il secondo tempo sembra una formalità, la Roma amministra il vantaggio e Mourinho fa dei cambi tattici per preservare le forze di Zalewski e Oliveira (entrano Karsdorp e Cristante). La partita la chiude Pellegrini grazie a un rigore conquistato da Zaniolo subentrato al posto di Shumorodov. I giallorossi conquistano l’Europa League e volano a Tirana con la mente sgombra. Appuntamento al 25 maggio.

Torino-Roma, formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Lukic, Zima, Rodriguez; Aina, Ricci, Pobega, Ansaldi; Praet, Brekalo; Belotti.

A disposizione: V. Milinkovic, Gemello, Izzo, Djidji, Anton, Pobega, Mandragora, Seck, Linetty, Pellegri, Pjaca, Sanabria, Warming.

Allenatore: Juric.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Spinazzola, Veretout, S. Oliveira, Zalewski; C. Shomurodov, Lo. Pellegrini; Abraham.

A disposizione: Fuzato, Karsdorp, Maitland-Niles, Smalling, Viña, Veretout, Diawara, Bove, El Shaarawy, Zaniolo, Felix, Shomurodov.

Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Irrati di Pistoia. ASSISTENTI: Mondin e Mastrodonato. IV UOMO: Marcenaro. VAR: Fabbri. AVAR: Zufferli.

Torino-Roma, dove vederla

Torino-Roma, valida per la 38° e ultima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN.