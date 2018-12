Pellegrini verso il recupero per il Cagliari. De Rossi resta in dubbio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti a Trigoria si stanno mettendo alle spalle l'errore del Var Fabbri in Roma-Inter concentrandosi sulla partita di sabato alle 18 con il. Di Francesco farà ancora i conti con la lunga lista di indisponibili:(lesione flessore sinistro),(lesione flessore destro),(infiammazione muscolare),(contusione alla caviglia),(lesione al polpaccio),e Lorenzo. Sette calciatori di cui cinque titolari, ma solo due (o al massimo tre con Fazio) potrebbero recuperare per il match alla Sardegna Arena. Il capitanoè fermo da più di un mese per una contusione ossea al ginocchio destro, il tecnico ha dichiarato che avrebbe potuto recuperare prima di sabato, ma visto il rendimento positivo del reparto lo staff medico potrebbe valutare di prendersi qualche giorno più per un recupero più completo. Rientro imminente, invece, per Lorenzo Pellegrini fermato da una lesione al flessore della coscia destra: il centrocampista domani o giovedì tornerà in gruppo (oggi individuale in campo) e proverà a strappare un posto da titolare, magari scalzandosulla mediana e lasciando il ruolo di trequartista a