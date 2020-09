© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lafa un altro passo verso il. Dopo l'accelerazione di ieri pomeriggio, l'intermediario dell'affare Milik ha presentato agli azzurri una nuova proposta sui 15-17 milioni di euro più circa 8 di bonus. In sostanza, i giallorossi girerebbero ai campani il tesoretto derivante dall'eventuale cessione dialla Juventus, con l'aggiunta di premi alti e facilmente raggiungibili. L'ostacolo, però, si conferma ancora una volta. Mentre il dsconsidera soddisfacente l'ultima formula ideata dai giallorossi, il produttore cinematografico pretende l'ennesimo sforzo in più. La prossima settimana si rivelerà molto importante, forse decisiva.reputala prima scelta ed è disposto ad aspettarlo ancora, ma la scadenza del 5 ottobre si avvicina e i bianconeri non vogliono farsi trovare impreparati.Pertanto, il vice-presidenteporta avanti in parallello la trattativa. L'uruguaiano non è stato convocato contro il Nastic di Tarragona e giovedì sosterrà l'esame di italiano per ottenere il passaporto comunitario. Assente anche Vidal: il centrocampista cileno ha ormai concluso la sua avventura con il Barcellona ed entro lunedì sarà aper visite e firma sul contratto biennale da 6 milioni di euro a stagione.Tornando al tema attacco e alle strategie del Napoli, il dsè in pressing su Boga. L'esterno offensivo del Sassulo resta uno dei dei preferiti diche lo considera alternativo a Politano per la fascia destra. La richiesta del club neroverde è di 40 milioni. Chiusura sulle altre: Borja Valero torna a Firenze, lunedì la sigla sul contratto annuale.