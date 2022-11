Roma, Mourinho: «Non abbiamo la forza di prendere giocatori in Premier. Comprare un giocatore giapponese? Solo se costa poco»

Anche dall’altra parte del mondo, José Mourinho si lamenta per il mercato poco entusiasmante. Vorrebbe una rosa più forte, calciatori di livello e una squadra più competitiva per raggiungere un posto in Champions: «Non abbiamo la forza di andare a prendere giocatori in Premier. Abraham era un giocatore che voleva mettersi in mostra. Matic ha 34 anni ed ha giocato nei migliori club, è tornato a giocare con me per portare esperienza. Un giocatore giapponese a Roma? Se costa poco», ha detto al termine del primo allenamento allo stadio nazionale di Tokyo.

Un mercato, quello estivo, che ha portato Dybala, Wijnaldum, Matic e altri giocatori che numericamente hanno completato la squadra non sembra essere bastato: «Devi essere fortunato, avere giocatori con le giuste motivazioni e qualità. Noi allenatori le possiamo implementare ma non facciamo miracoli. Ognuno ha tutto nelle proprie mani».