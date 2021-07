Venerdì 16 Luglio 2021, 07:30

L’arrivo di Josè Mourinho non ha cambiato le strategie societarie: prima le uscite e solo in un secondo momento le entrate. Tiago Pinto segue le indicazioni impartite dalla società senza deroghe e, infatti, solo con il piazzamento di Pau Lopez al Marsiglia si è sbloccato l’affare per Rui Patricio. I prossimi due esuberi pronti a fare le valigie sono Kluivert e Olsen: l’attaccante preferirebbe tornare al Lipsia, ma ha comunque aperto al Nizza che propone la formula del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni; il portiere, invece, è in ottica Lille che ha ceduto al Maignan al Milan. Due operazioni chiave per sbloccare il mercato acquisti e dare a Mourinho una base su cui lavorare per la prossima stagione: l’obiettivo sarebbe quello di fornire al tecnico i titolari del prossimo anno prima del ritiro in Portogallo che comincerà il 26 luglio. Difficile, ma non impossibile anche perché la trattativa per Xhaka sta prendendo la giusta direzione: lo svizzero non ha mai nascosto la sua volontà di voler essere allenato da Mou e pur di giocare a Roma è disposto anche a rinunciare ai premi (pronto un quadriennale da 2,5 milioni a stagione).



CACCIA AL TERZINO

A fare muro sono gli inglesi dell’Arsenal che chiedono 20 milioni di sterline (23 milioni di euro), ma Pinto è pronto ad alzare la sua offerta di 15 milioni rifiutata un mese fa aggiungendo bonus facili da ottenere. La fumata bianca è attesa nei prossimi giorni. Capitolo terzino sinistro: l’amichevole di ieri contro il Montecatini ha ricordato al gm la necessità di trovare un sostituto di Spinazzola. Calafiori è acerbo e spesso ha a che fare con delle noie muscolari, ecco perché Pinto sta sondando il nome di Matias Vina uruguaiano classe ’97 del Palmeiras: è stato acquistato nel 2020 a 4,5 milioni di euro dal Nacional e può ricoprire il ruolo di difensore centrale oltre a quello di esterno. L’alternativa è Marc Cucurella del Getafe: ex Barcellona, giocherà le Olimpiadi di Tokyo con la Spagna e ha una clausola rescissoria di 18 milioni. A proposito di esterni, Alessandro Florenzi ha dato il suo addio al Psg: «Essere parte di questa famiglia è stato un grande privilegio. Giocare qui è uno stimolo. Essere stato qui è una grande occasione di crescita». Mourinho lo ha inserito nella lista dei convocati ed è pronto a dargli una chance, qualche dubbio lo avrebbe Alessandro che giudica la sua storia con la Roma definitivamente chiusa.