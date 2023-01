Roma Femminile, il colpo Losada è vicino: trattativa ai dettagli

La Roma femminile potrebbe piazzare il colpo grosso. La società giallorossa sta infatti lavorando ai dettagli per Vicky Losada, centrocampista spagnola classe 1991, adesso al Manchester City. La trattativa non è legata alla chiusura del calciomercato, questo filtra in queste ore così calde. E la Roma dal proprio canto sta lavorando in maniera incessante alla chiusura dell’affare che potrebbe regalare a Spugna un elemento di qualità ed esperienza.

Losada ha una lunga carriera internazionale e nella stagione 2020-2021 ha anche vinto la Champions League, con la fascia da capitano addosso, con la maglia del Barcellona. Ore frenetiche dentro la società giallorossa. Ore che potrebbe anche dare un senso diverso alla stagione. Filtra ottimismo. Sarebbe veramente un colpo che alzerebbe e anche di molto l’asticella.