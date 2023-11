Lunedì 6 Novembre 2023, 07:32 - Ultimo aggiornamento: 07:33

Roma-Lecce finisce 2-1, con una vittoria arrivata nel recupero. Ecco le pagelle

RUI PATRICIO 7

MANCINI 5,5

LLORENTE 6

Attento sull'incursione pericolosa di Pongracic. Può poco sulla girata di Almqvist, tiene in vita la Roma sul tiro ravvicinato di Piccoli che alla fine diventa la sliding-door della garaBanda ha un passo diverso che mostra di patire. E quando le squadre si allungano quella che era una difficoltà si trasforma in un supplizio come in occasione del vantaggio leccese

Krstovic non è un avversario semplice. Difende bene il pallone, fa salire la squadra. Lo spagnolo ha il suo da fare ma se la cava.

Roma-Lecce 2-1, clamorosa rimonta giallorossa: Azmoun e Lukaku ribaltano il gol di Almqvist in pieno recupero

NDICKA 5,5

KARSDORP 5,5

BOVE 5

CRISTANTE 6,5

AOAUR 5

EL SHAARAWY 5,5

DYBALA 6,5

LUKAKU 7

SANCHES 5,5

AZMOUN 7

BELOTTI 6

KRISTENSEN 5

ZALEWSKI 6,5

Almqvist gli crea più di qualche grattacapo. Buona la chiusura su Krstovic ma continua a faticare più del previstoSi fa vedere all'inizio in un paio di occasioni, poi via via scompareTanta corsa e recuperi per una squadra che più a trazione anteriore di così non si può. Dopo mezzora però sembra già a corto di gas e questo si ripercuote sulle scelte, non sempre feliciPlay a un tocco che velocizza l'azione. Con la squalifica di Paredes gioca nel ruolo che preferisce e si vedeImpegna Falcone con un bel tiro a giro ma nel complesso anche in una partita prettamente offensiva si vede poco. Paradossalmente è più utile in fase di recupero palloni (8)Ancora una volta conferma che quando parte dal via sembra mancargli quello sprint che invece sprigiona subentrando in corsa. Regala comunque un pallone d'oro a Lukaku in avvio di ripresa che il belga non sfruttaRitorna dal 1' dopo il ko di Cagliari. SI procura subito il rigore e quando ha il pallone tra i piedi dà sempre la sensazione di potersi inventare qualcosa. Sfortunato in un paio di conclusioni (quando colpisce Lukaku o sfiora il palo a cavallo della mezzora). Mostra anche una buona tenuta visto che gioca 90 minuti più recupero. Manca un gol dei suoi con un tiro a giro sullo 0-1 ma si rifà ampiamente con l'assist di esterno sinistro nel recupero per RomeluFalcone pone fine ad una serie di 14 rigori consecutivi in A. Penalty tirato maluccio, non alla Romelu per intenderci. L'errore lo lascia frastornato per un po'. Sempre il portiere del Lecce gli nega il gol nella ripresa e quando sembra calare il sipario su una serata-no trova il gol del 2-1 facendo impazzire l'OlimpicoSi rivede dopo una vita (l'ultimo match era stato a Tiraspol, lo scorso 21 settembre). Nemmeno il tempo di entrare che la Roma è sotto. Non è pronto e lo si capisce dal contrasto molle che per poco non produce il raddoppio di StrefezzaInizia come terzo attaccante poi l'ingresso di Belotti lo fa arretrare nel raggio d'azione. Trova il gol del pari con un colpo di testa che somiglia ad una sassata lanciata con la fionda. È un ottimo calciatore, merita più spazioÈ la quarta punta della serata. Vede pochi palloni, inevitabileGli si chiede uno spunto, un'accelerazione, un cross calibrato: niente

Perde un pallone che poteva costare caro ma poi ha il merito di inventarsi l'accelerazione e la parabola del pareggio di Azmoun