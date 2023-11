Serie A, le pagelle della giornata: Lukaku decisivo (10), Milan senza identità (4), l'Inter se ne va (9)

Lukaku 10

Testa e cuore caldissimi, con quelle spalle può dire e fare ciò che vuole, anche caricarsi tutta la Roma addosso e portarla lontano. Era già il giocatore più decisivo del campionato, per impatto sui destini di una sola squadra, anche prima del gol al Lecce, al minuto 94 di una serata da streghe: ora lo è senza alcun dubbio, e com'è umano il suo lacrimare di sollievo a fine partita. Perchè la serata era iniziata proprio con un errore di Lukaku dal dischetto. Ma lui è così, come i grandi: si scrolla di dosso la delusione, e dato che è un diesel gioca la partita in crescendo, fino allo sforzo finale, che decide. Meglio non chiedersi dove sarebbe la Roma senza di lui. Piuttosto, per una settimana sarà la Lazio a chiedersi come poterlo fermare.