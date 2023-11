Roma-Lecce 2-1, clamorosa rimonta giallorossa: Azmoun e Lukaku ribaltano il gol di Almqvist in pieno recupero

Domenica 5 Novembre 2023, 20:15 - Ultimo aggiornamento: 20:19







La Roma non muore mai: le puoi dire che non dà spettacolo, che si distrae, che tante altre big giocano meglio. Le puoi dire anche che il traguardo della Champions resta comunque complicato. Ma non le puoi dire che si arrende alle prime difficoltà, anzi. Roma-Lecce è tutto questo: la vittoria del carattere, la vittoria di Mourinho. E' un ribaltone nel finale, quando tutto sembrava finito, con il malinconico undicesimo posto e i sette punti dal quarto posto. Invece, dopo una ripresa non all’altezza, prima Azmoun con una zuccata e infine Lukaku con un gol dei suoi ribaltano il Lecce, che era passato in vantaggio con Almqvst a venti dalla fine, fanno esplodere l’Olimpico quando l'arbitro stava per mandare tutti a casa, come con il Monza. E ora si ragiona su altri numeri: Roma ottava e i punti dal quarto posto diventano solo quattro. Tutto è possibile, dunque.

Eppure la partita comincia male. L’arbitro Colombo fischia un rigore per la Roma, Lukaku lo tira come peggio non poteva, e si ricomincia. Il Lecce prende coraggio ma continua a fare la partita che D’Aversa aveva pensato, ovvero sulla difensiva, cercando le ripartenze con gli esterni che volano, Banda da una parte e Almqvist dall’altra. La Roma prova a fare il suo dovere, attaccando a testa bassa e si avvicina anche al gol: arrivano le occasioni di ElSha, poi di Aouar e infine dio Dybala. Lukaku sparisce, anche perché servito poco e male. E quando arriva a calciare verso la porta, trova Falcone insuperabile. Il Lecce nella ripresa fa di più; crede nella vittoria, crede soprattutto nelle amnesie della Roma e lì affonda il colpo, soffrendo anche poco le ripartenze dei giallorossi. Da un passaggio sbagliato di Mancini arriva la rete di Almqvist, che approfitta di una triplice sbandata dello stesso Mancini, di Llorente e di Ndicka. Mou, che già aveva mandato in campo Sanches, impalpabile, prova la carta Azmoun al posto dell’ininfluente Aouar. Nell’ultimo quarto d’ora tenta il triplo cambio Zalewski (per Karsdorp), Kristensen (per Mancini) e Belotti (per El Shaarawy). Si rivede Dybala, che sfiora la traversa con un tiro dal limite dell’area. Occasione estemporanea. Rui Patricio tiene in partita la Roma con due grandi interventi su Pongraric e soprattutto su Piccoli. Il resto è scritto: tre minuti di fuoco, che portano la firma di Azmoun e Lukaku. Praga, giovedì, è un intermezzo fastidioso in vista del derby. La Lazio ora è un punto sotto. Domenica sarà quasi uno spareggio. Per la speranza Champions.