Roma, la formazione per il derby: confermato Pellegrini, Zaniolo in bilico

José Mourinho riflette sulla formazione da schierare nel derby di questo pomeriggio alle 18. Ad ora sono confermati gli undici titolari che hanno battuto l’Atlanta all’Olimpico, quindi, difesa a tre formata da Mancini, Smalling, Kumbulla, a centrocampo Mkhitaryan e Cristante con Karsdorp e Zalewski ai lati, sulla trequarti Pellegrini e in attacco Abraham e Zaniolo. Nicolò nell’allenamento di ieri è stato provato titolare, ma una mossa a sorpresa dell’ultima ora potrebbe relegarlo in panchina.

Mourinho potrebbe aver bisogno di un’arma letale a partita in corso e Zaniolo sarebbe l’uomo giusto. Con lui fuori, Mkhitaryan avanzerà sulla trequarti accanto a Pellegrini e a centrocampo giocheranno Oliveira (o Veretout) e Cristante. Una formazione meno votata all’attacco e più difensiva per arginare gli attacchi della Lazio. Recuperato in extremis Pellegrini, ma la tonsillite con febbre potrebbe aver lasciato qualche strascico. Mourinho ha confermato la sua presenza in campo dal primo minuto, sarà il suo primo derby stagione dopo aver saltata quello dell’andata per squalifica.