Diretta Roma-Lazio dalle 18: probabili formazioni e dove vedere il derby in tv e streaming

Si ferma la città: alle 18 c'è il derby della Capitale. La Roma di José Mourinho contro la Lazio di Maurizio Sarri. Una partita che potrebbe cambiare la stagione di entrambe. Chi ci arriva meglio? Difficile dirlo in questo momento, sicuramente i giallorossi, impegnati giovedì scorso in Conference League contro il Vitesse potrebbero pagare un po' di stanchezza, sopattutto mentale, per la sfida europea. I biancocelesti del "Comandante" invece hanno avuto tutta la settimana per prepararsi. Dubbio Zaniolo per lo Special One, che potrebbe decidere di avanzare Mkhitaryan insieme a Pellegrini alle spalle di Abraham. Dall'altro lato senza Zaccagni, Sarri manderà in campo dal primo minuto l'ex Pedro. Si parte ale 18, arbitra Irrati.

Roma-Lazio, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1) - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.

LAZIO (4-3-3) - Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

Il derby della Capitale, in programma allo stadio Olimpico alle 18 di oggi, domenica 20 marzo, sarà trasmesso in escluisiva da Dazn, la piattaforma streaming che ha acquisito i diritti della Serie A. Per vedere la partita si potrebbe anche ricorrere a un Tim Vision Box, ad console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.