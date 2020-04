Roma, Kluivert: «Meglio vincere l'Europeo con l'Olanda che la Champions con la Roma»

«Se preferirei vincere la Champions con la Roma o l'Europeo con l'Olanda? Certamente l'Europeo con l'Olanda». Justin Kluivert si confessa con la rivista del suo paese 'Helden Magazinè e ribadisce le sue preferenze anche quando gli chiedono se sia meglio vivere a Roma o ad Amsterdam: «sicuramente preferisco vivere in Olanda, senza dubbio», è infatti la risposta. E a voler ribadire che 'Orange is the best' c'è anche un'altra preferenza: «ragazze olandesi o italiane? È una bella domanda, però scelgo le olandesi». A livello calcistico, nella Roma, «sta andando tutto bene. Molto influisce il fatto che ho giocato tanto e che sono tornato a segnare. Questa è la cosa più importante quando giochi all'estero - spiega -. La gente percepisce questo, quindi il mio rendimento è un segnale positivo». Ma non si è un pò pentito di aver lasciato l'Ajax proprio prima della grande stagione dei biancorossi, semifinalisti nel 2019 in Champions? «Mi sarebbe piaciuto continuare, ma non mi pento delle mie scelte - risponde -. Non rimpiango di aver lasciato l'Ajax, ma certamente mi sarebbe piaciuto essere lì. Penso che a tanti calciatori avrebbe fatto piacere». «Ma tornare nell'Ajax è il mio sogno conclude -, per finire la carriera dove l'ho iniziata»

