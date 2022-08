Lunedì 22 Agosto 2022, 14:39 - Ultimo aggiornamento: 15:19

La rottura della tibia destra di Gini Wijnaldum ha portato a galla un nuovo problema: come rimpiazzare il centrocampista che resterà fermo per i prossimi quattro mesi. Mourinho ha chiesto un uomo a metà campo già dalla scorsa stagione, per lui è un ruolo determinante da coprire con un calciatore di qualità ed esperienza. L’arrivo dell’ex Psg lo aveva tranquillizzato, ora la situazione è tornata al punto di partenza. Sono tre i titolari che possono giocare davanti alla difesa: Pellegrini, Matic e Cristante. In quarta battuta c’è Bove, ma rischia di essere ancora acerbo per essere impiegato in una posizione del campo così delicata. Da Trigoria fanno sapere che non è in programma l’acquisto di un altro centrocampista, si attenderà che Gini torni a disposizione e intanto Mou dovrà lavorare con il parco calciatori che ha. Molto complicato anche l’arrivo di Frattesi nelle battute di finali di calciomercato, a meno che il Sassuolo non abbassi le pretese che partono da 35 milioni. Il tira e molla che c’è stato tra giugno e luglio non lascia ben sperare. Pinto non vuole avere fretta e fare lo stesso errore dello scorso anno quando Spinazzola si è rotto il tendine d’Achille all’Europeo. All’epoca ha dovuto comprare in tempi stretti Vina, acquisto che si è poi rivelato superfluo anche alla luce dell’esplosione di Zalewski. Intanto, sta cercando di chiudere l’uscita di Felix: oggi ci sarà un incontro con il ds grigiorosso Giacchetta e nelle prossime ora sarà formalizzata la cessione. A quel punto si sbloccherà l’affare Belotti che firmerà un contratto di tre anni a 2,8 milioni. Il prossimo step dovrebbe essere l’acquisto di quinto centrale, ma l’infortunio di Gini potrebbe cambiare i programmi.