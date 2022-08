Wijnaldum, grave infortunio: rottura della tibia. Quando tornerà a disposizione il centrocampista della Roma?

Georginio Wijnaldum in seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Con un tweet pubblicato sull’account ufficiale, la Roma ha comunicato il grave infortunio del centrocampista giallorosso.

Chi ha rotto la tibia a Wijnaldum?

Nelle prossime ore verrà valutato se sottoporlo a intervento chirurgico immediatamente o tra qualche settimana. Il tutto in accordo con il Psg, proprietario del cartellino. Spettatrice interessata, invece, la nazionale olandese che spera nel miracolo di riaverlo per i Mondiali in Qatar. Molto complicato, perché il giocatore tornerà in campo nel 2023. L’infortunio è avvenuto durante la partitella d’allenamento di oggi a seguito di un contrasto con Felix Afena-Gyan. Una tegola pesantissima per José Mourinho che aspettava un nuovo centrocampista da oltre anno.

Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni.



FORZA GINI! pic.twitter.com/WN3na94aRx — AS Roma (@OfficialASRoma) August 21, 2022

Quando tornerà a giocare Wijnaldum?



Mourinho potrà riabbracciarlo solo nella seconda parte della stagione, un’assenza determinante per la lotta alla conquista della Champions. Obiettivo minimo fissato dalla proprietà americana per il campionato appena cominciato. E proprio di Wijnaldum aveva parlato lo Special One nella conferenza stampa di oggi: «Lui e Matic stanno molto bene. Abbiamo avuto due settimane uniche, ora avremo partite ogni quattro giorni: con il Monza giocheremo solo due giorni dopo la Juventus. Sono finite le settimane complete di allenamento. Sono state utili per gente come Wijnaldum che è arrivato più tardi, abbiamo tutti a disposizione».