Gerson accetta la Dinamo Mosca: domani o martedì le visite mediche

La storia di Gerson con la Roma è ai titoli di coda. Portato nella Capitale nel 2016 dall’allora direttore sportivo Walter Sabatini con prospettive da sogno, il brasiliano ha sempre fatto fatica a imporsi in Serie A. Lo scorso anno in prestito alla Fiorentina non ha brillato e ritornato Trigoria a giugno ha scelto di trasferirsi in Russia. La Dinamo Mosca è pronta ad accoglierlo, lunedì o martedì sono in programma le visite mediche e la firma sul contratto. Il club russo verserà nelle casse giallorosse 10 milioni di euro, la Roma peró ricaverà una percentuale da una futura rivendita.





© RIPRODUZIONE RISERVATA