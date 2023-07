Roma, Friedkin e il regalo alla moglie di Di Bartolomei: «Un piacere onorare la sua memoria»

Lo scorso maggio si sono celebrati i 40 anni dal secondo scudetto della Roma. A distanza di pochi mesi è arrivato un altro omaggio per uno dei protagonisti assoluti di quello storico titolo: Agostino Di Bartolomei. Il presidente giallorosso Dan Friedkin ha voluto onorare la memoria dell'indimenticato capitano regalando alla moglie, Marisa Coen, una maglia con il 10 di "Ago" sulla schiena, allegando una bellissima lettera: «Cara Marisa, 40 anni fa suo marito scrisse con i compagni di squadra una delle pagine più importanti della storia della Roma. Oggi è per me un immenso piacere poter onorare la sua memoria e rendere omaggio a nome di tutto il club con questa maglia in ricordo di quella prodezza».

Ciao amici,fratelli della Roma .

Io la dedico a tutti voi.#tifosiRomanisti

Commosso anche il ringraziamento della donna, che l'ha condivisa sui propri profili social: «Grazie Presidente, grazie Roma. l’emozione non ha voce».