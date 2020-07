Roma-Fiorentina, le nuove maglie "ghiacciolo" riempiono lo spogliatoio dell'Olimpico Foto

La Nike saluta con la maglia ghiacciolo, che la Roma torna a indossare, oggi contro la fiorentina, 40 anni dalla vittoria della sua terza Coppa Italia. Era la maglia Pouchain con cui i giallorossi alzarono il trofeo nazionale nel 1979-80. Una casacca affettuosamente soprannominata “ghiacciolo” per via delle tonalità a righe, utilizzate come i gusti di un ghiacciolo (righe che partono dal giallo, diventano arancioni e poi sfumano verso l’altro in un rosso più scuro rispetto alla casacca). E per il design realizzato da Piero Gratton, l’ideatore del Lupetto. Le maglie piacciono ai vecchi e ai giovani, nello spogliatoio della Roma sono presenti, a meno di un'ora dalla sfida contro la Fiorentina.

La Roma ha presentato anche la maglia da trasferta, sulla stessa falsariga di quella rossa. Che magari vedremo nelle prossime du partite che i giallorossi disputeranno lontano dall'Olimpico, contro il Torino e la Juventus.

Ultimo aggiornamento: 19:15

