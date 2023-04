Roma-Feyenoord, probabili formazioni: Dybala c'è, ok Cristante. E Abraham scalpita

Paulo Dybala c’è. L’argentino si allena anche alla vigilia della gara contro il Feyenoord mettendosi alle spalle definitivamente il problema all’adduttore destro che lo aveva lasciato in tribuna con il Torino. José Mourinho lo schiererà in campo, così come dovrebbe fare con Cristante nonostante la fasciatura sotto il sopracciglio sinistro a proteggere il taglio rimediato domenica scorsa. Tammy Abraham aveva già recuperato tre giorni fa (ha giocato 15 minuti con in bianconeri e segnato un gol dopo oltre due mesi) e domani potrebbe giocare titolare il quarto di finale di ritorno con gli olandesi. Per passare il turno i giallorossi dovranno realizzare due gol senza incassarli, ecco perché la formazione che potrebbe mettere in campo il tecnico sarà a trazione anteriore. In difesa Llorente insidia Ibanez, confermati Smalling e Mancini. Sulla corsia di destra Zalewski, mentre a sinistra è ballottaggio tra El Shaarawy e Spinazzola, a centrocampo Matic e Cristante. In alternativa a Bryan potrebbe giocare Wijnaldum rimasto in panchina all’andata. Sulla trequarti Pellegrini e Dybala, il capitano è reduce da un’ottima prestazione con l’Udinese e ha incassato la fiducia della curva. Il terminale offensivo sarà Abraham alla ricerca del nono gol stagionale. Unici assente dal'allenamento della vigilia Karsdorp e Svilar (gastroenterite).

Roma-Feyenoord: le probabili formazioni

Roma: (3-4-2-1): Rui Patrcio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Celik, Kumbulla, Cristante, Bove, Camara, Tahirovic, Belotti, Volpato, El Shaarawy.

Allenatore: Mourinho

Feyenoord (4-2-3-1): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kocku, Wieffer; Jahanbakhsh, Szymanski, Idrisssi; Gimenez.

A disposizione: Marciano, Wellenreuther, Pedersen, Rasmussen, Pereira, Dilrosun, Paixao, Lopez, Taabouni, Kasanwirjo, Bullaude.

Allenatore: Slot

Stadio: Olimpico ore 21.00

Diretta: Sky, Dazn e in chiaro su Tv8