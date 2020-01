Harakiri Roma: da 0-2 a 3-2 in casa del Milan. Ma sui social è polemica con gli arbitri

Ultimo aggiornamento: 16:20

Una Roma in totale controllo, e avanti di due gol, riesce ad uscire sconfitta 3-2 dal "Vismara". Vince il Milan, così come all'andata. Ma che rammarico per la squadra di Bavagnoli che, trovato il doppio vantaggio a inizio ripresa, dava l'impressione di poter gestire il risultato e portare a casa tre punti pesantissimi per la classifica. Ma così non è stato anche per via di un Milan che non si è mai arreso e che con fortuna è riuscito a ritornare in partita. A nulla è valsa la doppietta di Thomas. Le ragazze di Ganz hanno trovato la rimonta con i due gol del neo acquisto Thorvaldsdottir e la rete di Jane.Nel primo tempo le giallorosse hanno approcciato benissimo alla partita. Squadra corta e compatta. E al 15' arriva il meritato vantaggio con la francese Thomas. Cross di Andressa, Korenciova buca l'intervento e per l'attaccante è facile portare avanti la Roma. Da quel momento il Milan ha cercato di trovare la profondità con Giacinti, ma sia Swaby che Pettenuzzo hanno fatto buona guardia chiudendo ogni varco. Nel finale Hegergerg - entrata al posto di Giugliano - è andata vicina al raddoppio, ma la sua conclusione si è spenta alta sopra la traversa.A inizio ripresa un errore di Bergamaschi permette a Thomas di trovare il raddoppio. Il rinvio del difensore del Milan trova proprio l'attaccante giallorosso che si fa 30 metri di campo palla al piede prima di scaricare un destro secco dal limite dell'area che non lascia scampo a Korenciova. Sembra chiusa. Anche perché le giallorosse rimangono concentrate e il Milan sembra avere accusare il colpo. Ma la fortuna gira le spalle alla squadra di Bavagnoli. E l'islandese Thorvaldsdottir - arrivata in settimana - riapre la partita sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma rimangono forti dubbi per un fallo di mano non ravvisato dall'arbitro. Pochi minuti dopo arriva il pareggio di Jane con un cross, più che un tiro, che beffa Ceasar. Al 90' la beffa con la zuccata sempre di Thorvaldsdottir che regala tre punti pesantissimi al Milan. Per la Roma rammarico e delusione. Sconfitta immeritata e impreventivabile fino a pochi minuti dal termine. E domenica arriva la Fiorentina al "Tre Fontane". Non si può più sbagliare.Bartoli non ci sta. Il capitano della Roma, dopo la sconfitta contro il Milan, perde le staffe. Pubblicando, sul suo profilo Instagram, il momento del tocco di mano di Thorvaldsdottir dal quale poi è scaturito il primo gol del Milan, quello che ha fatto partire la rimonta, non ravvisato dall'arbitro Turrini. "No, non era mano nel primo gol - tuona Bartoli - voglio vedere poi se la recuperano. Leggo che vogliamo più diritti nel fare giocare partite in orari e giorni più decenti. Vorrei anche arbitraggi all'altezza. 90' a discutere perché il livello è basso". Dichiarazioni forti che mettono a nudo la tensione della Roma e la rabbia dopo la sconfitta. Un gol, il primo, che ha ridato verve al Milan che poi è stato bravo a crederci. Ma come detto la Roma sembrava in totale controllo della partita e il doppio vantaggio rendeva la squadra di Bavagnoli tranquilla. Poi la beffa. Con rimonta milanista completata al 90'. Sarà una settimana con polemiche per la massima serie femminile. Non il massimo per iniziare la settimana che porterà alla sfida contro la Fiorentina, seconda della classe.