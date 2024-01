Roma, emergenza in difesa nel derby: Llorente in dubbio, c'è Huijsen ma arretra Cristante

Sale la febbre derby in vista di mercoledì quando Roma e Lazio si giocheranno l’accesso in semifinale di Coppa Italia. I giallorossi di Mourinho arrivano con alcuni dubbi in difesa a partire da Llorente che ieri contro l’Atalanta è stato sostituito al 45’ per un fastidio all’adduttore. In queste ore a Trigoria stanno cercando di capire se potrà giocare contro i biancocelesti o dovrà restare a riposo per recuperare contro il Milan. Non è al meglio nemmeno Mancini colpito da pubalgia, ma stringerà i denti e giocherà. Non ha problemi, invece, il nuovo arrivato Huijsen che entrando al posto dello spagnolo ha dimostrato di poter giocare nonostante i suoi 18 anni. Partirà lui titolare nel derby sul centro destro assieme a Cristante adattato a centrale difensivo insieme a Mancini.

In mediana tornerà Paredes che dopo la panchina con l’Atalanta ha smaltito la contusione al piede destro rimediata con la Cremonese.

Le mezzali saranno Bove e Pellegrini, mentre sulle fasce ci saranno Kristensen e Zalewski. Bocciato Spinazzola in attesa che trovi una sistemazione a gennaio prima della scadenza del contratto (30 giugno). In attacco la coppia Dybala-Lukaku, ormai rodata e capace di far male. In panchina ci sarà Mourinho che sconterà la squalifica rimediata con l’Atalanta domenica prossima in campionato contro il Milan.