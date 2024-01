Lunedì 8 Gennaio 2024, 07:45

Roma-Atalante finisce 1-1, ecco le pagelle

RUI PATRICIO 6,5

KRISTENSEN 6

MANCINI 6,5

LLORENTE 5

KARSDORP 5,5

BOVE 6,5

CRISTANTE 6,5

PELLEGRINI 6

ZALEWSKI 6

DYBALA 7

Sul gol, Koopmeiners salta indisturbato e può fare poco. Bravo invece quando in uscita evita il 2-0 su De Ketelaere.Da centrale di destra soffre meno rispetto a Llorente visto che l'Atalanta attacca soprattutto a sinistra.Recuperato in extremis, Mourinho lo sposta al centro. Si vede che non sta bene ma con malizia e esperienza regge botta.Quando Miranchuk, come nell'occasione del vantaggio nerazzurro, lo porta fuori zona sono dolori. Soffre il russo per tutto il primo tempo a tal punto che Mou, complice anche un problema all'adduttore che ora lo mette a rischio per il derby, decide di sostituirlo e gettare nella mischia l'ultimo arrivato, il ragazzino Hijusen.L'azione del gol di Koopmeiners è da far vedere nelle scuole calcio per spiegare come non si marca su un cross laterale. In ritardo e sovrastato dal connazionale che gli prende il tempo e gli fa fare brutta figura. Un errore dal quale si riprende parzialmente procurandosi in modo fortuito il rigore del pari (ma pochi secondi prima aveva sbagliato un gol da due passi)Anche per lui non è semplice uscire dalla morsa nerazzurra. Carnesecchi gli nega il pari. Non si arrende mai.Torna centrale a centrocampo nella partita peggiore, contro l'Atalanta che fa del pressing e della marcatura a uomo il suo credo. A metà del primo tempo perde un pallone che poteva costare lo 0-2. Ma è una sbavatura che Bryan cancella giocando una mole di palloni incredibile. E se con lui play la Roma gioca molto meglio, una riflessione sulla composizione del terzetto in mediana andrà fatta.Soffre il pressing poco ortodosso di Scalvini. Bella la triangolazione con Dybala sulla quale la Joya non arriva per un nulla. È vero, sbaglia qualche appoggio ma non ha mai paura di provare il passaggio filtrante.In avvio soffre sia la fisicità che la corsa di Holm. Poi con il trascorrere dei minuti acquista maggiore fiducia e si sgancia in avanti, trovando un paio di volte dei varchi interessanti.

Fa sempre le cose migliori che abbia o meno la palla tra i piedi. Prima libera Lukaku al tiro poi non arriva per un nulla sul suggerimento di Pellegrini. E quando c'è da segnare su rigore, non si tira indietro.

LUKAKU 5

HUIJSEN 6,5

SPINAZZOLA 5,5

CELIK 6

PAREDES 6

EL SHAARAWY NG

Appare stanco. Del resto gioca sempre. In avvio per poco non sfrutta un errore di Miranchuk ma trova l'ottima uscita di Carnesecchi. Poi sgomita, prova a far salire la squadra e a creare varchi ma gli riesce poco.Mou aspetta un tempo a gettarlo nella mischia. Bravo a non strafare, sfiora anche il gol.Non lo stesso impatto avuto con la Cremonese.A difesa sul lato di Huijsen.Idee (poche) per l'assalto finale