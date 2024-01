Roma-Atalanta 1-1, pareggio stretto per Mourinho che si fa espellere nel finale. In gol Koopmeiners e Dybala su rigore

Un punticino non fa mai male, questo è vero. Nel caso della Roma nemmeno troppo bene, però. Il quarto posto è a quattro punti e la corsa Champions non subisce lo scossone che ci si aspettava e che i giallorossi, forse, avrebbero meritato di sentirsi addosso, specie dopo una prestazione all'altezza. La Roma fa solo pari con l'Atalanta e tutto resta più o meno come prima, con una Lazio in più rientrata nella volata Champions. Di positivo è quel punto preso alla Viola e al Napoli, che ormai sembra tagliato fuori dalla rincorsa, non tanto per i punti mancanti ma per la situazione che sta gestendo Mazzarri, al timone di una squadra ormai irriconoscibile e con un futuro sgretolato.

La cronaca

La Roma avrebbe meritato il successo, e lascia l'Olimpico con un Mou espulso e infuriato, di nuovo «vessato» dall'arbitro Aureliano, con cui ha più di un conto in sospeso. L'Atalanta ha fatto poco, provando soprattutto a gestire il vantaggio che si ritrovato, a sorpresa, con Koopmeiners, dopo appena otto minuti. Un gol che poteva abbattere i giallorossi, senza mezza difesa titolare e con i giocatori sempre più contati: ora Mou deve aggiungere alla lista degli infortunati anche Llorente, pur avendo un sostituto in più, il baby Huijsen, che ha esordito nella ripresa e per poco non sfiora il gol del 2-1.

L'olandese si è mosso bene, e questo fa ben sperare per il finale di stagione.

Il pareggio è arrivato per inerzia, e non poteva essere altrimenti: Carnesecchi subisce la rete dell'1-1 (dopo i tentativi di Lukaku e di Pellegrini) su rigore ben calciato da Dybala. Rigore netto, ingenuo Ruggeri a commettere l'inutile fallo su Karsdorp, che aveva ormai già concluso l'azione con un tiro respinto da Carnesecchi. L'orgoglio ha trascinato la Roma e quantomeno le ha consentito di non uscire dall'Olimpico con una sconfitta. L'impegno di domenica contro il Milan sarà ancora giocato al limite delle forze, specie dopo il derby in programma mercoledì prossimo. Tanti impegni per una Roma che perde i pezzi ma non la testa.