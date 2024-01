Dybala e il brutto gesto verso Koopmeiners dopo il gol su rigore: cosa è successo in Roma-Atalanta

Alla vigilia tutti avevano previsto che Roma-Atalanta sarebbe stata una partita molto calda e così è stato. Tanti falli, constrati duri e nessuno che vuole tirare indietro il piede. La posta in palio è molto alta e i due club non vogliono perdere terreno rispetto alla diretta concorrente. In panchina il termometro è alto con Mourinho che ha battibeccato con Aureliano a fine primo tempo a causa di una punizione non fischiata. Anche tra i calciatori c'è un'atmosfera molto tesa, come dimostra l'episodio Dybala-Koopmeiners con il numero 21 che ha colpito l'avversario con una pallonata.

Cosa è succesos tra Dybala e Koopmeiners

Durante l'assegnazione del calcio di rigore, Koopmeiners era andato a togliere il pallone dal dischetto facendo innervosire Dybala. L'attaccante argentino non ha gradito e, dopo aver siglato il pareggio, ha deciso di vendicarsi. Una volta avvicinatosi a centrocampo, Paulo è passato vicino al centrocampista bergamassco e lo ha colpito sulla schiena con il pallone.

