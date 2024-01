Huijsen, chi è il nuovo giocatore della Roma che ha fatto il suo esordio. Per Mourinho è un predestinato

Dean Huijsen ha fatto contro l'Atalanta il suo esordio con la maglia della Roma. Arrivato poche ore dalla Juventus in prestito secco, ha preso il posto di Diego Llorente che si è infortunato nel corso dei primi 45'. Il calciatore olandese era nel mirino del club del Frosione da diverse settimane e sembrava che l'accordo fosse a un passo, tanto che i bianconeri avevano dato la loro parola. Poi l'inserimento della Roma e di Mourinho che si è mosso in prima persona per averlo.