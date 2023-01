Martedì 24 Gennaio 2023, 11:45

Il Faraone è tornato, più in forma che mai. Stephan El Shaarawy con il gol segnato allo Spezia si è ripreso il palcoscenico che aveva abbandonato ormai da qualche mese (ultima rete contro il Verona il 31 ottobre). L’esterno ha sfruttato l’assenza di Zaniolo e Pellegrini e si è messo a servizio della squadra, con una resa al di sopra delle aspettative: ha fraseggiato con Dybala, ha innescato la Joya e non si è fatto intimorire dall’uno contro uno. Un calciatore rivitalizzato e all’occorrenza utile anche per sostituire Zalewski o Spinazzola sulla sinistra nel ruolo di esterno basso. Mourinho, parlando di Nicolò nel post gara di La Spezia, ha detto che è ingiusto lasciare in panchina calciatori che danno tutto in allenamento.

Il rinnovo

El Shaarawy è uno di questi, un elemento che non ha mai creato problemi, anche in questo periodo che per lui è delicatissimo. Ha il contratto in scadenza e non sta facendo polemiche con la società. È in attesa che Tiago Pinto chiami il fratello procuratore Manuel per discutere di un eventuale rinnovo. Forse, accadrà nelle prossime settimane quando il nodo Zaniolo sarà sciolto e di certo la proposta sarà a ribasso rispetto ai 3,5 milioni che percepisce attualmente. Non un dilemma perché Stephan dopo aver incassato i milioni cinesi dal 2019 al 2021 giocando allo Shanghai Shenhua, sarebbe pronto anche ridursi l’ingaggio. Non della metà, ma comunque di una cifra che possa collimare che le esigenze di bilancio. Il suo obiettivo, infatti, è quello di restare nella capitale e giocarsi le sue carte. Come potrebbe avvenire domenica prossima quando i giallorossi affronteranno il Napoli al Maradona. Celik è squalificato, Zaniolo indisponibile e Pellegrini non è al meglio. È possibile che El Shaarawy prenda il posto del capitano qualora non dovesse farcela, o giochi sulla sinistra al posto di Zalewski che sarà dirottato a destra.