Roma, Diawara rientra in Italia e rifiuta il Galatasaray. Mourinho lo testerà in Conference League

Mercoledì 8 Settembre 2021, 13:55

Amadou Diawara è atterrato a Roma questa mattina. Il centrocampista ha vissuto il colpo di stato in Guinea da parte delle forze militari assieme alla sua nazionale in un albergo posizionato in un luogo sicuro. Dopo le prime ore di smarrimento, durante le quali il club giallorosso non riusciva a mettersi in contatto con il centrocampista, la situazione si è regolarizzata ed è rimasta soltanto la grande paura che da un momento all’altro potesse succede qualcosa di grave. Così non è stato: la nazionale è partita ieri con un volo destinazione Parigi e oggi il giocatore è sbarcato a Fiumicino pronto per riscrivere il suo futuro nella Roma. Almeno fino a gennaio. Perché nelle ultime ore ha rifiutato l’offerta del Galatasaray: sia Amadou che Pinto non sono convinti della modalità del prestito, inoltre, senza di lui Mourinho rischierebbe di trovarsi in affanno qualora Veretout o Cristante dovessero saltare delle partite. Ai giallorossi aspetterà un settembre di fuoco con sette impegni in meno di un mese (Sassuolo, Verona, Udinese, Lazio ed Empoli in campionato, CSKA Sofia e Zorya Luhansk in Europa), ci sarà bisogno anche delle seconde linee soprattutto in Conference League perché l’obiettivo sarà chiudere il discorso qualificazione nei primi tre match. Sarà compito dello Special One dare nuove motivazioni al giocatore, un po’ come accaduto come Ibanez partito riserva ma diventato titolare per via dell’infortunio di Smalling.