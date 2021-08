Roma-Trabzonspor, il ritorno dei playoff di Conference League

Con un tiro dalla distanza nell'angolino basso di sinistra di Bryan Cristante, la Roma di José Mourinho sblocca il risultato all'Olimpico contro il Trabzonspor. Dopo un inizio più vivace dei turchi, che perdono Cornelius al quarto d'ora per infortunio, sono gli undici giallorossi quindi a passare in vantaggio, capovolgendo lo spartito della partita di playoff di Conference League. Sono, infatti, i capitolini a tenere in mano il pallino del match prima del duplice fischio dell'arbitro: Pellegrini due volte e poi Vina ci provano, ma non riescono a concretizzare e portare la squadra al doppio vantaggio prima dell'intervallo.