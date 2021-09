Roma, Diawara bloccato in Guinea per un colpo di stato. È in hotel in attesa dell’ok per rientrare

Lunedì 6 Settembre 2021, 17:10

Dopo diversi tentativi la Roma è riuscita a mettersi in contatto con Amadou Diawara che si trova in Guinea con la nazionale dove c’è stato un colpo di stato in cui le forze militari hanno preso il potere rovesciando il governo. Il centrocampista è in un hotel situato in un luogo sicuro assieme ai suoi compagni e farà rientro in Italia nei prossimi giorni (in serata i dettagli sui tempi), tra le possibilità studiate dalla federazione quella di organizzare un unico volo per portare i calciatori in Europa.

Diawara ha giocato 90 minuti contro la Guinea Bissau (1-1), mentre la partita contro il Marocco è stata rinviata dalla Fifa per garantire la sicurezza di tutti i giocatori e per proteggere tutti gli ufficiali di gara. Pur non essendo un titolare della Roma di Mourinho, Diawara potrebbe rivelarsi in futuro una pedina determinante visti i molti impegni dei giallorossi tra campionato e Conference League: da inizio stagione è stato impiegato un totale di 7 minuti, ma il mercato era ancora aperto e probabilmente la società voleva preservarlo in vista di un trasferimento.