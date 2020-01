Roma, Diawara: «Fonseca mi ha aiutato, non voglio deluderlo». Bruno Peres si allena con la squadra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amadou Diawara si è rivelato essere uno degli outsider più importanti del campionato in questa prima parte della stagione. Complice anche l’infortunio di Cristante, il guineano si è preso le chiavi del centrocampo assieme a Veretout grazie alla fiducia che ha riposto in lui Fonseca: «Sicuramente il mister e il suo staff mi hanno dato una grande mano. Non era semplice dopo esser arrivato quest’estate. Ho dovuto aspettare un po’ per giocare. Nel frattempo mi hanno aiutato tantissimo. Non sbagliano niente su di me e quando sbaglio io mi correggono. Sento la fiducia dell’allenatore. Un esempio è quando mi sono fatto male: il primo messaggio è stato quello del mister. Mi ha fatto piacere e non voglio deluderlo. Voglio dare tutto per lui», le parole centrocampista al Match Program del club.Proseguono, intanto, gli allenamenti in vista della partita contro il Torino (domenica stadio Olimpico ore 20.45): è tornato dal prestito Bruno Peres che proprio oggi ha cominciato ad allenarsi con il gruppo. Sono rimasti in infermeria Kluivert, Santon, Pastore, Cristante e Zappacosta.