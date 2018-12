Roma, Di Francesco: «Siamo tutti in discussione, ma io non scappo»

Ultimo aggiornamento: 14:48

Eusebio Di Francesco alza la testa e carica l’ambiente in vista della partita contro il Genoa, semplice all’apparenza ma delicata per il suo futuro sulla panchina della Roma: «Ora devo essere bravo a dare io qualcosa in più ai giocatori. Sono abituato a non scappare, affronto le cose guardandole negli occhi. Dovrà essere un nuovo inizio, una ripartenza». Ecco le parole del tecnicoDe Rossi. «Ieri ha fatto un terzo dell’allenamento. Sarà convocato, al di là delle risposte che mi darà oggi nel primo allenamento reale. Lui ha il desiderio di stare con la squadra ed io ho il desiderio che lui stia con noi. Al di là delle sue condizioni».Il Genoa. «Hanno avuto un’ottima reazione domenica scorsa essendo sotto di un uomo e di un gol. Hanno due attaccanti che si integrano benissimo con Piatek e Kouame dovremo stare molto attenti in particolar modo all’attacco».Il confronto con la squadra. «Quando si analizzano le partite si ci mette tutti davanti alla realtà. Abbiamo valutato gli errori fatti e gli atteggiamenti sbagliati, volevamo tutti fare una prestazione diversa da Plzen. Ho visto nei ragazzi una grande voglia di rivalsa e di non essere quelli dell’ultima partita».Difesa a tre. «Tutto è possibile, in questo momento la cosa più importante è trovare grande spirito di squadra e la capacità di vincere i duelli durante la partita. Tutto l’aspetto tecnico-tattico va a morire se non ci sono della caratteristiche, ho lavorato sia a tre che a quattro nell’ultimo periodo e può esserci questa soluzione».I 90 minuti. «Deve essere un nuovo inizio, una ripartenza. Siamo tutti in discussione, a partire dalla partita contro il Milan in cui anche lì ero in discussione. Fa parte del nostro lavoro e va affrontato nel modo giusto. Questa partita va caricata, ma non troppo dal punto di vista emotivo».Perotti. «Diego ha avuto due giorni di recupero dopo l’Inter, la condizione non è ottimale. Abbiamo capito che ha bisogno di più tempo, negli ultimi giorni l’ho rivisto con più continuità. Domani possibile in campo a partita in corso».La distanza di Pallotta. «La società è stata strutturata in questo modo e dirlo adesso che le cose vanno male ha poco senso. I miei riferimenti nella società li ho e il primo è Monchi».Il momento. «Sento la squadra vicino, a volte succede che non si riesca a trasmettere qualcosa. Ora devo essere bravo a dare io qualcosa in più a loro. Io sono abituato a non scappare, affronto le cose guardandole negli occhi. Abbiamo bisogno dei tifosi, ho ricevuto messaggi di sostegno anche per il mio passato qui. Anche perché io non sono solo l’allenatore della Roma, ma anche DiFra qualcosa che qui ha rappresentato. Ho il dovere di dare ancora qualcosa a questa squadra».Schick. «Mi avete fatto domande su di lui quando non giocava e ora quando gioca. A me interessa la Roma, lui ha delle caratteristiche ma può avere anche delle difficoltà. Da lui ci aspettiamo di più, che possa giocare o meno lui non lo so perché domani non scenderanno in campo dei nomi ma una squadra che porta una maglia con scritto As Roma».La delusione. «Non ho tempo di pensare alla delusioni, devo pensare in maniera positiva alla partita. Nella vita ci possono essere delle persone che ti deludono che ci sono state accanto tutta la vita. Bisogna dare il meglio di se stessi, io analizzo e non posso dirgli “poverini” se prendiamo il secondo gol a Plzen. Si devono prendere le loro responsabilità, io non punto il dito contro qualcuno, li responsabilizzo. Quando si parla a una persona vado diretto, non faccio giri di parole».La continuità dei giovani. «Dipende da un insieme di cose, dalla cultura che ci sta in Italia, passando anche dalla stampa. Gli errori li fanno crescere prima. I giovani non sono i responsabili, hanno un tempo differente e metterne tanti insieme non è giusto. Lo farò perché sono costretto e alcuni hanno caratteristiche importanti. A Cagliari abbiamo preso gol con una linea difensiva di grande esperienza, l’Ajax fa maturare i giovani, ma quando vengono in Italia ci sono altri ostacoli. Dobbiamo migliorare e fare passi in avanti».