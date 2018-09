Roma, Di Francesco: «Oggi abbiamo ricominciato il campionato»

«Questo è un punto di partenza, un nuovo inizio. L'ho detto ai ragazzi, per noi è come se cominciasse un nuovo campionato». Il poker rifilato al Frosinone permette alla Roma di allontanare la crisi e a Eusebio Di Francesco di arrivare alla stracittadina di sabato con la Lazio in un clima più sereno e senza più il ritiro di Trigoria. «Se mi sento meno in discussione? Io vado avanti per la mia strada cercando di dare una mano ai miei giocatori - sottolinea l'allenatore giallorosso -. Io ho una squadra di ragazzi veramente per bene, è un gruppo sano, e il ritiro non era punitivo, ma per confrontarsi e ritrovarsi dopo le problematiche dell'ultimo periodo. Dobbiamo ripartire da qui anche se dal mio punto di vista non abbiamo fatto niente». «Godiamoci questa vittoria, era fondamentale portare a casa i tre punti, rifare gol e dare fiducia a tanti calciatori. Questo ci permetterà di affrontare al meglio una gara importantissima come il derby» aggiunge quindi Di Francesco, che spera di rivedere con la Lazio «gli atteggiamenti giusti, la mentalità, il desiderio di fare quello che sappiamo, ma anche l'intensità e l'anima di stasera. Questa vittoria ci voleva anche per riportare entusiasmo, ma ora serve continuità di risultati. Il derby vorrei che fosse un pò la partita della vita per la mia squadra, soprattutto nell'approccio, deve avere il fuoco dentro». Pensiero condiviso anche da Javier Pastore, autore di un altro gol di tacco. «Abbiamo dimostrato carattere, di essere una squadra molto diversa rispetto a quelle recente. Abbiamo lavorato tanto a Trigoria e ora dobbiamo continuare su questa strada per far uscire la Roma e salire in classifica - le parole del Flaco argentino -. Abbiamo fatto una buona partita, con un'altra mentalità, ed è importante per prendere fiducia in vista del derby. La Lazio sta giocando bene, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Il derby si sente tantissimo, dobbiamo vincerlo per società e tifosi».

