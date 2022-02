Roma Club si scagliano contro gli errori arbitrali: «La società intervenga a tutela dei tifosi»

Le due principali associazioni di tifosi romanisti si uniscono per dare battaglia al sistema calcio e alla classe arbitrale, accusati di «un sistematico intervento che toglie speranze e ambizioni alla squadra e ai tifosi». Airc 1971 (Associazione Italiana Roma Club) e Utr (Unione tifosi romanisti) hanno diffuso due comunicati in cui chiedono sostanzialmente l’intervento della società dopo i ripetuti errori arbitrali avvenuti durante la stagione ai danni della Roma e auspicano che «la questione arbitraggi “inaccettabili” sia urgentemente messa al centro di un dibattito serio, condiviso e nell’interesse di tutti nel mondo del calcio».

APPROFONDIMENTI ROMA Rosella Sensi: «Roma spesso penalizzata» POLEMICA Mourinho sul gol annullato a Zaniolo SERIE A La Roma non sfonda contro il Genoa: 0-0 all'Olimpico. Ira... SERIE A Pagelle Roma-Genoa: Zaniolo (5) croce e delizia, Smalling (6,5)...

La protesta è scaturita dopo il gol annullato a Nicolò Zaniolo e l’espulsione diretta dell’attaccante per una frase pronunciata ai danni dell’arbitro Abisso, eventi che hanno generato la denuncia di José Mourinho: «Roma piccola agli occhi del potere». È proprio a seguito di queste dichiarazioni che le due associazioni hanno montato la protesta: «L'Unione Tifosi Romanisti dopo l'ennesimo torto arbitrale nel recente match Roma-Genoa si fa interprete delle numerose proteste pervenute dai propri associati che unisce alle dichiarazioni a fine gara dell'allenatore José Mourinho.

Rosella Sensi: «Roma spesso penalizzata. Sto con Mourinho, ora può capire tutto»

La protesta

Per questo chiede un deciso intervento della società As Roma presso le sedi competenti a tutela della maglia giallorossa e di tutti coloro che la seguono e la sostengono con passione e sacrifici. Anche perché l'UTR non può non evidenziare a chi di dovere come ormai non può non intravedersi nei ripetuti episodi contestati, tutti a sfavore, che un sistematico intervento che toglie speranze e ambizioni alla squadra e ai tifosi. Nel caso del ripetersi di tali perduranti ingiustizie l' U.T.R. si riserva di intraprendere in tutte le opportune sedi, nel pieno rispetto delle regole civili, ogni ulteriore iniziativa possibile a sostegno della Società Giallorossa per fare cessare ciò che ormai appare una vera persecuzione».

Tenore simile il testo diffuso da Airc: «L’AIRC 1971 esprime la propria indignazione per una stagione di errori arbitrali che è da inserire tra le peggiori che la As Roma abbia subito nella propria storia calcistica. È di tutta evidenza, anche alla luce delle sanzioni che alcuni arbitri hanno ricevuto dopo i colossali errori commessi ai danni della As Roma che vi sia un atteggiamento molto chiaro nei confronti di una squadra che evidentemente non si ritiene debba meritare quell’attenzione, quella professionalità, quelle competenze che ad altre squadre, magari blasonate, si dedica e che una categoria come la Serie A comunque dovrebbe meritare. Tradire i principi che stanno alla base di un arbitraggio corretto, lucido ed imparziale significa tradire i valori dello sport, significa tradire l’amore che una tifoseria nutre per il calcio e per la propria squadra del cuore».