La Roma non va oltre il pareggio contro il Genoa (0-0), pur avendo tutti i titolari a disposizione ad eccezione di Pellegrini. Niente da fare nemmeno negli ultimi 20 minuti in cui il Genoa ha giocato con 10 uomini per l’espulsione di Ostigard. Sul finale gol di Zaniolo, annullato per un fallo di Abraham a Vasquez. Stadio Olimpico infuocato, a fine partita fischi al direttore di gara che in pieno recupero espelle l’attaccante romanista per un insulto.

José Mourinho schiera la miglior formazione (sulla carta) a disposizione, nonostante martedì ci sia il big match a Milano contro l’Inter valido per la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Senza Pellegrini e con Veretout in panchina, il centrocampo è formato da Oliveira, Cristante e Mkhitaryan, i terzini sono Karsdorp e Maitland-Niles. In attacco la coppia Abraham e Zaniolo e la difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. I primi 45 minuti scorrono senza brividi, il Genoa parte forte per la prima mezzora andando vicino al gol con un colpo di testa di Ekuban deviato in angolo da Rui Patricio e la Roma contiene senza particolare fatica. Nell’ultimo quarto d’ora i giallorossi si fanno vedere in area avversaria, dopo aver provato una serie di verticalizzazioni per Abraham tutte disinnescate dalla difesa del rossoblù: prima con una punizione da 30 metri di Oliveira (è il primo tiro nello specchio della Roma), poi con un altro, sempre del portoghese, da posizione defilata finito sull’esterno della rete e, infine, con un destro di Mkhitaryan.

Il primo tempo si chiude sullo 0-0, per i cambi Mourinho aspetta il 56’ della ripresa inserendo Felix ed El Shaarawy per Oliveira e Maitland-Niles: il modulo resta il 3-4-1-2, il Faraone si piazza al posto dell’ex Arsenal, Felix va in attacco accanto ad Abraham e Zaniolo scala al posto di Oliveira. La Roma sembra più reattiva, l’ingresso di Stephan e Felix ha dato una scossa alla partita oltre a facilitare la costruzione di gioco: un colpo di testa Smalling finito alto (il guardalinee aveva segnalato il fuorigioco), un tiro dalla distanza di Cristante e quello di Abraham a due passi dalla porta deviato in angolo da Ostigard. E proposito del difensore del Genoa, è stato espulso a 20 minuti dalla fine con un rosso diretto per aver fermato Afena-Gyan (ultimo uomo) stringendogli il collo e tirandolo a terra. Al minuto 71 Mourinho sostituisce Karsdorp con Veretout e piazza Mkhitaryan a destra nel ruolo del terzino, un cambio poco proficuo che appesantisce la costruzione di gioco. Durante il recupero Zaniolo segna un gol dalla distanza, ma l’arbitro va al Var per verificare un fallo di Abraham a monte dall’azione. L’inglese calpesta il piede di un avversario e l’arbitro annulla la rete. Sul finale espulso Zaniolo per insulti al direttore di gara.

94' Fischio finale all'Olimpico: finisce 0-0 tra Roma e Genoa

91' Espulso Zaniolo per doppia ammonizione dopo proteste reiterate nei confronti dell'arbitro Abisso

90' Clamoroso all'Olimpico! Zaniolo trova la rete allo scadere facendo esplodere lo stadio ma Abisso, richiamato dal VAR, annulla dopo il check

79' Il Genoa, in inferiorità numerica, prova ora a resistere alla Roma riversata in avanti alla ricerca del gol del vantaggio

68' Cartellino rosso per il Genoa! Ostigaard stende Felix al limite dell'area con il direttore di gara che estrae il cartellino rosso diretto. Liguri in dieci uomini

61' Felix, appena entrato, prova a rompere subito l'equilibrio ma il suo tiro pecca di precisione finendo sul fondo

58' Conclusione di Zaniolo che è un rigore in movimento: il destro dell'attaccante si spegna però alto sopra la traversa

55' Roma vicinissima al vantaggio! Colpo di testa da posizione ravvicinata di Smalling che però non trova lo specchio della porta e spedisce alto

50' Destro di Sturaro, diagonale debole che finisce sul fondo alla destra di Rui Patricio

46' Cominciata la ripresa all'Olimpico

Secondo tempo

45' + 1' Squadre negli spogliatoi: 0-0 il parziale al termine del primo tempo

45' L'arbitro assegna 1' di recupero

38' Slalom di Zaniolo che verticalizza per Oliveira, il tentativo di potenza del portoghese si spegne sull'esterno della rete

36' Che occasione per il Genoa! Yeboah conquista palla nel cuore dell'area di rigore ma il suo tiro è sbilenco e finisce alto

34' Cresce ora la Roma: Oliveira appoggia per Maitland-Niles che tenta la conclusione a botta sicura, la difesa ospite respinge in qualche modo

32' ​Mkhitaryan sfonda sulla corsia di destra e crossa pericolosamente in area, Sirigu è attento e sventa il pericolo

22' Tentativo di Zaniolo! Il giallorosso prova a fare tutto da solo ma la sua conclusione dalla distanza si perde abbondantemente alta sopra la traversa

12' Colpo di testa di Portanova! Il centrocampista del Genoa si "avvita" in area di rigore e colpisce al volo, Rui Patricio con qualche incertezza di troppo devia in corner

8' Più Genoa che Roma nelle prime fasi della partita: i rossoblu provano ad affacciarsi dalle parti di Rui Patricio con Yeboah ma la difesa di Mourinho controlla senza patemi

1' Iniziato l'incontro

Benvenuti allo Stadio Olimpico di Roma. Sta per cominciare il match di Serie A tra Roma e Genoa. C'è anche Francesco Totti a seguire la partita dal vivo!

Primo tempo

Roma-Genoa, le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp (71' Veretout), Cristante, Oliveira (57' Felix), Mkhitaryan, Maitland-Niles (57' El Shaarawy); Zaniolo, Abraham. A disp.: Fuzato, Boer, Viña, Kumbulla, Diawara, Bove, Darboe, Perez, Shomurodov. All.: Mourinho

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani (44' Ostigaard), Vanheudsen, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban (71' Melegoni), Portanova (71' Maksimovic), Yeboah (57' Amiri); Destro (57' Piccoli). A disp.: Marchetti, Masiello, Calafiori, Frendrup, Gudmunsson, Galdames, Kallon. All.: Blessin

MARCATORI:

AMMONITI: Mancini (R), Vanheudsen, Vasquez (G)

ESPULSI: 68' Ostigaard (G), 91' Zaniolo (R)

RECUPERO: pt 1', st 4'

Dove vedere Roma-Genoa in tv e diretta streaming

La partita è trasmessa in esclusiva su Dazn e sarà quindi visibile sulle app delle smart tv di ultima generazione o collegando il televisore a un TIMVISION BOX, a una console come Playstation e Xbox o ricorrere a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. La sfida tra Mourinho e Blessin sarà visibile in streaming sempre tramite Dazn. Basta collegarsi da pc al sito ufficiale o scaricare l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet. La diretta testuale sarà sul Messaggero.