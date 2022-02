Sabato 5 Febbraio 2022, 20:26

Il gol annullato a Zaniolo, l’espulsione e la dichiarazione di Josè Mourinho che rievoca un passato quasi dimenticato: «Roma piccolina agli occhi del potere». Una frase che ha fatto ripiombare i tifosi romanisti a 15 anni fa, quando il presidente della Roma era Franco Sensi. A commentare quello che è accaduto all’Olimpico, oltre a migliaia di persone infuriate, anche l’ex presidentessa della Roma Rosella Sensi che, attraverso un post su Facebook, ha parlato direttamente a José Mourinho: «Da fuori può sembrare esagerato, ma quando ci sei dentro capisci tutto. E non è piacevole. Josè Mourinho lo sta vivendo sulla sua pelle, e gli sono vicina perché ci sono passata prima di lui. Con o senza Var, infatti, la Roma è stata spesso penalizzata. Forse se lo ricorda il mister quando era sulla panchina dell’Inter e ci furono episodi poco chiari. Con papà ne abbiamo viste e vissute tante: dalla rimessa di Aldair al rigore su Gautieri a Torino passando per quella rincorsa smorzata sull’Inter. Protestavamo, con forza. Perché il silenzio non sempre è d’oro. E anche questo Mourinho lo sa bene. Gli consiglio di tenere duro, perché vincere a Roma è bello anche per questo».