Roma, Abraham top in Serie A per gol segnati nei minuti di recupero. Ufficializzato il tour estivo in Giappone e Corea del Sud

Tammy Abraham, è il momento della verità. Nel prossimo mese la Roma conoscerà il suo futuro in campo internazionale e l’inglese sarà l’unico punto di riferimento in attacco. L’infortunio al costato di Belotti lo terrà in infermeria per alcune settimane e, dunque, non potrà alternarsi con l’ex Chelsea. Non un problema se la stagione di Tammy fosse stata come quella del primo anno alla Roma (27 reti totali). Invece, le difficoltà a centrare la porta hanno reso questo campionato uno dei peggiori in carriera. Al momento i gol totali sono 9, ne ha fatti di meno solo allo Swansea nella stagione 2017-18, ma aveva solo 20 anni. Curiosa la statistica che lo riguarda: Abraham è il giocatore in Serie A che ha segnato più reti nei minuti di recupero (3). Non solo, la Roma è la formazione in tutto il campionato italiano che ha realizzato più centri nell’extra-time (7), seguono Juventus, Milan, Monza e Udinese (5).

Numeri che certificano l’identità della squadra, plasmata per essere sempre in tensione fino agli ultimi secondi e che sta pagando i troppi errori sottoporta dei suoi centravanti. Resta un’incognita il suo futuro alla Roma, perché i pochi gol potrebbero spingere la proprietà a disfarsene per puntare su un centravanti più prolifico. Lui sarebbe disposto a tornare in Premier League dove l’interesse dell’Aston Villa è molto forte. Il prezzo? 40/45 milioni, la stessa cifra a cui i giallorossi lo hanno comprato nell’estate del 2021 e che permetterebbe al club di fare una plusvalenza di 27 milioni.

Ufficializzato il tour in Giappone

La prossima estate la Roma volerà in Giappone e Corea dove sfiderà il Tottenham il 26 luglio nell’ambito della Asia-Pacific Tour 2023 al National Stadium di Singapore. Poi, incontrerà il Wolverhampton all'Incheon Asiad Stadium, il Celtic e l’Incheon United nel Korea tour 2023.