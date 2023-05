Monza-Roma, gioca Dybala? L'argentino in forte dubbio, Mourinho non vuole rischiarlo: obiettivo Inter e Leverkusen

Paulo Dybala prova a stringere i denti, ma il suo impiego contro il Monza è in forte dubbio. La paura di una ricaduta all’adduttore della coscia destra infortunata è alta e José Mourinho non ha intenzione di perderlo per le partite più importanti della stagione. Nonostante fosse in panchina contro il Milan, il portoghese non lo avrebbe comunque utilizzato a prescindere da come si sarebbe messa la partita. «Siamo appena entrati in quest’ultimo mese delle competizioni e non ci possiamo fermare qua. È proprio adesso che dobbiamo rimanere concentrati al massimo e fare quest’ultimo sforzo insieme. Daje Roma», ha scritto su Instagram regalando qualche speranza a chi lo attende in campo.

Monza-Roma, dubbio Dybala

Ma ci sarà da aspettare almeno la gara contro l’Inter di sabato prossimo all’Olimpico alle ore 18 in cui l’argentino difficilmente partirà titolare, ma potrebbe subentrare a partita in corso. Il piano di Mourinho è di averlo disponibile giovedì prossimo per il match d’andata contro il Bayer Leverkusen così da provare a ipotecare parte della qualificazione in finale. Dybala in questa stagione ha disputato 34 gare sulle 46 totali. In campionato ha giocato 23 partite su 32, scendendo in campo dal primo minuto in 20 occasioni per un totale di 1.639 minuti che corrispondono al 57% del totale.

Gli altri assenti

Non ci sarà contro il Monza nemmeno Belotti per la frattura alla cartilagine costale rimediata contro il Milan. Respira a fatica e il dolore è ancora molto, è possibile che torni tra tre settimane. Stagione finita, invece, per Kumbulla che su Instagram ha ringraziato i tifosi: «Difficile trovare parole per descrivere la situazione in cui mi trovo. La stagione non è andata come avrei desiderato ed è finita nel peggiore modo possibile per un atleta. Sono molto deluso e mi servirà del tempo per guarire e per potere tornare a giocare. Sfrutterò questo tempo per tornare ancora più forte e per cambiare le cose, ve lo assicuro. Grazie a tutti per i messaggi e in bocca al lupo ai miei compagni e a tutta la Roma per il resto della stagione. Non è ancora finita. Daje Roma». Non rivedrenno il campo nemmeno Llorente e Karsdorp, mentre Smalling proverà a rientrare per la semifinale di ritorno di Europa League. Sulla strada del recupero Bove e Wijnaldum.

Monza-Roma, le probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 55 Izzo, 3 P. Marì, 5 Caldirola; 84 Ciurria, 6 Rovella, 32 Pessina, 30 C. Augusto; 12 Sensi, 17 Caprari; 47 Dany Mota

A disp.: 89 Cragno, 91 Sorrentino, 2 Donati, 4 Marlon, 19 Birindelli, 26 Antov, 7 Pepin Machin, 8 Barberis, 10 Valoti, 11 Carboni, 22 Ranocchia, 28 Colpani, 80 Vignato, 9 Gytkjaer, 37 Petagna

All.: Palladino

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 4 Cristante, 3 Ibanez; 59 Zalewski, 52 Bove, 20 Camara, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini, 18 Solbakken; 9 Abraham.

A disp.:99 Svilar, 66 Boer, 19 Celik, 60 Keramitsis, 68 Tahirovic, 55 Darboe, 62 Volpato, 21 Dybala, 92 El Shaarawy

All.: Mourinho

Stadio: U-Power Stadium

Data e orario: 3 maggio 2023 ore 21

Diretta tv: Dazn