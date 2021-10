Roma, Afena-Gyan convince Mourinho: resterà in pima squadra. Mancini verso il rinnovo

Sabato 30 Ottobre 2021, 12:35

Felix Afena-Gyan ha convinto José Mourinho che ha comunicato al suo collega Alberto De Rossi (tecnico della Primavera) di volerlo integrare in pianta stabile in prima squadra. Una promozione arrivata dopo la prestazione di Cagliari in cui ha preso il posto di Vina al 57’ giocando con personalità e altruismo, e aiutando i giallorossi a ribaltare lo svantaggio iniziale di 1-0. Il diciottenne ghanese, dunque, sarà uno di quei giovani su cui il portoghese potrà contare per il futuro (almeno fino al mercato di gennaio), dato che alcune delle attuali seconde linee sono state bocciate senza possibilità di appello. Non sorride Borja Mayoral che dopo il disastro di Bodo è stato schiaffato in tribuna, con lui anche Diawara e Villar, reintegrato, invece, Kumbulla. Afena-Gyan è un attaccante ghanese arrivato a Trigoria grazie all’intuizione dell’osservatore e dirigente Morgan De Sanctis che nella finestra di mercato invernale del 2021 lo ha prelevato dall'Eurafrica FC: lo scorso anno in Primavera ha segnato 9 gol in 22 presenze, in questa stagione 6 reti in 6 apparizioni.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, Felix di piacerti. Ecco l'ultima scoperta di Mourinho SERIE A Mourinho contro Ibra, Roma-Milan è due... SPORT Roma-Napoli, Mourinho-Spalletti: show in panchina

Sorride anche Gianluca Mancini: il rinnovo contrattuale è solo questione di ore, nelle settimane scorse il suo agente ha incontrato più volte il gm Pinto. le parti hanno trovato un accordo di massima sulla base 3,5 milioni a stagione più bonus fino al 2026.