Roma, sono 9 le convocate per il doppio impegno azzurro: mai successo prima d'ora

Si ferma il campionato di Serie A Femminile: c'è la Nazionale di Milena Bertolini che inizia l'avventura per i prossimi Mondiali in Australia e Nuova Zelanda in programma nel 2023. La ct azzurra ha diramato la lista delle convocate: sono 27 le calciatrici che si ritroveranno a Coverciano domenica per iniziare la preparazione al doppio impegno: si gioca venerdì 17 contro la Moldova al Nereo Rocco di Trieste, e martedì 21 in Croazia a Karlovac. Entrambe le gare sono in programma alle 17:30 e saranno trasmesse in diretta su Rai 2. Ormai canale scelto per gli impegni della Nazionale femminile.

Nove giallorosse in Nazionale

E che la Roma sia pronta a fare la voce grossa in campionato, lo dimostra il fatto che sono ben 9 le calciatrici giallorosse convocate per queste prime due partite di qualificazione. Prima d'ora non era mai successo: si unirano al gruppo azzurro Rachele Baldi, Lucia Di Gugliemo, Elisa Bartoli, Elena Linari e Angelica Soffia tra portiere e difensori. Ci sarà a centrocampo ovviamente Manuela Giugliano, mentre in attacco spazio a Valeria Pirone, Benedetta Glionna e Annamaria Serturini. Altri segnali del grande lavoro che la società giallorossa sta facendo non ne servono. Questo riconoscimento è davvero importante.

Le altre convocate

Ecco la lista completa delle azzurre che si ritroveranno domenica.

Portieri: Baldi, Durante, Giuliani.

Difensori: Bartoli, Bergamaschi, Boattin, Di Guglielmo, Gama, Lenzini, Linari, Salvai, Soffia, Tortelli.

Centrocampiste: Caruso, Cernoia, Galli, Giugliano, Rosucci.

Attaccanti: Bonfantini, Bonansea, Cantore, Giacinti, Girelli, Glionna, Marinelli, Pirone, Serturirini.