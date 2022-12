Roma, 3-1 alla Viterbese in amichevole: a segno Pellegrini, Zaniolo ed Abraham. Assente Dybala. Un minuto di silenzio per Pelé

La Roma batte la Viterbese 3-1 nell’ultimo test amichevole dell’anno solare. I giallorossi salutano il 2022 con una vittoria incassata grazie ai gol di Pellegrini, Zaniolo e Abraham nella ripresa. Gli ospiti, invece, sono andati in gol con Volpicelli. Le due squadre, prima del calcio d’inizio, hanno rispettato un minuto di silenzio per la morte di Pelé. Mourinho ha risparmiato per tutti i 90 minuti Dybala, l’argentino è rientrato solo ieri dalla pausa Mondiale e proverà ad essere a disposizione in vista della ripresa del campionato il 4 gennaio. Il tecnico ripropone la difesa a tre non dando seguito all’esperimento in Portogallo in cui ha schierato una linea a quattro. I tre centrali sono Mancini, Smalling e Ibanez, a centrocampo Cristante e Tahirovic, sulle fasce Celik e Zalewski e nel reparto offensivo Pellegrini, El Shaarawy e Zaniolo. Il 22 romanista è rimasto in campo anche oltre la prima frazione di gioco, è stato sostituto solo nell’ultima mezzora da Majchrzaz. Il polacco del 2004 è nel giro dei calciatori che Mourinho ha prelevato dalla Primavera di Guidi, formazione che a fine gara ha affrontato i calciatori meno impiegati. La squadra riprenderà ad allenarsi il 1° gennaio.