Milan-Roma, dal rigore di Paredes al contatto tra Kristensen e Loftus-Cheek: tutti gli episodi da moviola

Un rigore a San Siro e uno non dato che ha creato molte polemiche sui social, soprattutto tra i tifosi del Milan. I rossoneri hanno giocato la ventesima giornata di Serie A contro la Roma che doveva riscattarsi dopo la sconfitta con Juventus e Lazio. Al 69' ha sbloccato riaperto il risultato Leandro Paredes su calcio di rigore con Calabria che lo ha atterrato in area. L'arbitro ha assegnato il tiro dagli undici metri dopo aver visto lo sgambetto del capitano rossonero. Poche le polemiche dei tifosi sui social, che si sono scatenati per il contatto tra Kristensen e Loftus-Cheek al 39'.

Contatto tra Kristensen e Loftus-Cheek: cosa è successo

Nel corso del primo tempo, l'offensiva dei rossoneri ha portato alle polemiche dei tifosi milanisti sui social, che hanno visto Loftus-Cheek cadere in area dopo un contatto con Kristensen. Marco Guida ha giudicato regolare il fallo e ha invitato l'ex Chelsea a rialzarsi.

Dopo la fine del primo tempo, però, in studio l'ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato la situazione e giudicato come irregolare l'intervento del terzino danese della Roma che avrebbe sgambettato il numero 8 del Milan. Un mancato rigore aai danni della Roma che non è stato richiamato dal Var. Un episodio controverso che arriva proprio dopo la riunione di metà stagione effettuata da Rocchi a Coverciano, dove ha individuato 8 errori del Video Assistant Refree.

Il gol di Giroud e le proteste di Cristante

In campo Cristante si è lamentato per il contatto con Pulisic durante l'azione che ha portato al gol di Giroud. Al momento del cross sul secondo palo, il numero 4 stava indietreggiando per cercare di anticipare Kjaer. Nella sua corsa, però, ha incontrato l'americano che si è frapposto tra lui e il compagno che ha potuto fare da sponda indisturbato. Una mossa che non è piaciuta per niente all'ex Atalanta che ha chiesto a gran voce di annullare la rete dato che, secondo lui, l'intervento era irregolare. Non era dello stesso avviso Guida che ha lasciato continuare convalidando il momentaneo 2-1.