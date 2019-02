Rapid Vienna-Inter, le pagelle: Handanovic risponde sempre presente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 6.5Lo sloveno, con la fascia di capitano al braccio, salva l’Inter con una parata su Knasmullner nella ripresa.CEDRIC 6Si fa vedere spesso in fase offensiva.DE VRIJ 6Non ha problemi nel tenere Berisha.MIRANDA 6Non è chiamato a grandi interventi sugli avversari.ASAMOAH 5.5Non osa molto e prende qualche abbaglio in copertura.VECINO 6.5Fa girare il pallone in mezzo al campo.BORJA VALERO 6Torna titolare dopo alcune settimane e non delude.POLITANO 6Bello l’assist per il colpo di testa di Vecino.NAINGGOLAN 6Sta cercando, poco alla volta, di tornare ai suoi livelli.PERISIC 6Entra in qualche modo nell’azione del rigore. Nella ripresa crea pericoli, ma commette qualche errore.LAUTARO MARTINEZ 7Si procura il rigore, che poi trasforma. Rischia di farsi male per un brutto intervento di Hoffmann e si becca pure un giallo.SPALLETTI 6.5La sua Inter vince senza Icardi. Ora testa alla Sampdoria.