Un intoppo con, poco prima della finale di Coppa Italia tra, ha fatto esplodere le polemiche. “Colpevole” questa volta, che si è fermato durante l’esecuzione all’Olimpico. Sembrava si fosse dimenticato le parole, in realtà lo ha spiegato lo stesso cantante statunitense - italiano di adozione - sul proprio profilo Instagram: «Volevo dire che è stata molto emozionante, neanche ad Amici o a Sanremo ho provato un'emozione così forte. Sentire questo eco fortissimo in questo stadio vuoto mi sono bloccato perché mi veniva una tristezza molto forte. Sono una persona molto sensibile e non mi sono bloccato perché avevo dimenticato le parole, ma soltanto perché ero molto emozionato». Frasi che ovviamente non gli hanno concesso il perdono da parte degli utenti inferociti e dei followers. Ma non è il primo caso. Non sempre cantante e Inno vanno d’accordissimo, nonostante sia un momento sacro, solenne. Il mondo dello sport è pieno di errori del genere. Non può non venire in mente un, qualificazioni a Euro 2020. L’episodio è accaduto il 7 settembre 2019 allo Stade de France in una gara poi vinta dai Bleus di Didier Deschamps per 4-1. Tutti si aspettavano che venisse suonato l’inno albanese e, invece, era partito quello di…. Sì, proprio così. Bufera, polemiche.Tanto che il presidente francesesi era dovuto scusare con il capo del governo albanese. O ancora. Nella notte tra il 18 e il 19 febbraio la partita di basket tra i campioni migliori delle due conference americane era stata aperta da una performance di. La cantante americana,, aveva cantato l’inno nazionale americano, ma la sua esecuzione dinon era stata apprezzata dal pubblico (né dalle tante celebrità presenti allo Staples Center). All’epoca, oltre alla tradizionale bufera sui social, personaggi come Chance the Rapper, Draymond Green e Jimmy Kimmel erano stati inquadrati con espressioni di disgusto mentre Fergie offriva al pubblico una versione tra il blues e il jazz dell’inno nazionale, una variazione sul tema che non era stata particolarmente amata da nessuno. È accaduto anche nella Coppa America di calcio del 2016. Nel prepartita, la Celeste di Oscar Tabarez era stata accolta con l’inno cileno. Apriti cielo. La Conmebol, la confederazione sudamericana, si era scusata: «Faremo tutto il possibile affinché in futuro non si ripetano errori del genere», aveva sottolineato in una nota il presidente della Conmebol, Alejandro Dominguez. Infine, nel 2011aveva sbagliato una strofa dell’inno nazionale durante l’apertura del, in diretta Tv e davanti a milioni di americani.LEGGI ANCHE--> Christina Aguilera cerca casa a New York: le piace un attico da 105 milioni di dollari