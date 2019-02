Super Mbappé nel campionato francese. E continua senza intoppi la corsa del Paris Saint Germain in vetta alla Ligue1. Nell'anticipo della 25esima giornata i parigini superano in casa per 3-0 il Nimes grazie al gol di Nkunku al 40' e alla doppietta di Mbappé a segno al 24' e al 44' della ripresa. In classifica il Psg sale a quota 68, 17 in più del Lille.







© RIPRODUZIONE RISERVATA