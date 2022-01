Probabili formazioni Lazio, Reina e Lazzari verso una maglia da titolare in Coppa Italia. Si ferma Pedro

«Servirà lo spirito di voler passare il turno. La Coppa Italia è una manifestazione importante, bisogna scendere in campo senza pensare a quanto fatto a Salerno», questo il messaggio di Sarri per i suoi calciatori. Il Comandante ha parlato nel pomeriggio ai canali ufficiali della Lazio prima di scendere in campo per svolgere il primo e allo stesso tempo ultimo allenamento tattico in ottica Udinese. Domani alle 17:30 allo stadio Olimpico il club capitolino si giocherà il passaggio ai quarti di finale della coppa nazionale, un trofeo mai vinto in passato da Sarri.

Il tecnico biancoceleste anche oggi pomeriggio ha avuto a che fare con tante defezioni. Oltre all’infortunato Acerbi e Akpa Akpro reduce da una polmonite, la rifinitura odierna ha confermato le assenze di Basic, André Anderson e Radu. Quest’ultimo non ha ancora recuperato dai postumi della terza dose di vaccino e al massimo potrà finire in extremis tra i convocati. L’ultimo arrivato nell’elenco dei forfait è Pedro: il canario è stato costretto ad uscire al 40’ contro la Salernitana per un problema al polpaccio destro. Domani ripeterà gli accertamenti già svolti a Formello ma stavolta non ci sarà un recupero lampo stile Genoa. Niente Atalanta per lo spagnolo.

Lazio, le probabili scelte di Sarri contro l'Udinese

Per Sarri perciò contro l’Udinese sarà difficile far rifiatare chi sta giocando di più nell’ultimo periodo. Uno dei fortunati potrebbe essere Strakosha, con Reina pronto a tornare titolare dopo 8 panchine di fila. Nel reparto arretrato potrebbe tirare il fiato Marusic dopo i fastidi alla caviglia accusati all’Arechi. Lazzari si candida sull’out destro con Hysaj dirottato in caso su quello mancino. Al centro dovrebbero vedersi ancora assieme Luiz Felipe e Patric. Straordinari a centrocampo per Milinkovic, Cataldi (squalificato in campionato) e Luis Alberto. Leiva al massimo subentrerà per accumulare minuti visto che sabato tornerà con ogni probabilità dal 1’ contro l’Atalanta. In attacco quelli più sicuri del posto sembrano Felipe Anderson e Immobile. Il ballottaggio risiede sulla corsia mancina con Raul Moro che insidia Zaccagni, ma parte sfavorito. Confermati in gruppo i Primavera Floriani Mussolini e Bertini. Verso la convocazione anche Jony.