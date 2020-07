Probabili formazioni, Inter-Torino: Conte schiera Sanchez al posto di Lukaku, Longo insiste sul tandem offensivo Verdi-Belotti

Stasera al Meazza, ore 21,45, l' Inter affronta il Torino per ritrovare il successo (solo 1 punto nelle ultime 2 partite). Conte non rischia Lukaku e schiera in attacco Sanchez accanto a Lautaro Martinez. Longo dà ancora fiducia al tandem offensivo Verdi-Belotti.(3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez. All.: Conte.(3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkolou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Meitè, Ansaldi; Edera, Verdi, Belotti. All.: Longo.