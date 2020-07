Probabili formazioni, Inter-Bologna: c'è Godin, davanti Lukaku-Lautaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è ritorno in attacco del duo Lautaro-Lukaku, dopo che l’argentino ha giocato con Sanchez contro il Brescia. Skriniar è squalificato e Brozovic infortunato, l’Inter schiera Godin, mentre a centrocampo ancora Borja Valero. Mihajlovic punta ancora su Barrow. Queste leNTER (3-4-1-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Antonio Conte.BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani Dijks; Soriano, Schouten, Medel; Orsolini, Palacio, Barrow. All. Sinisa Mihajlovic.