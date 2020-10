Premier League, il Tottenham umilia lo United: 6-1 all'Old Trafford

Vittoria storica del Tottenham di Mourinho all’Old Trafford. E probabile ultima panchina in sella ai Red Devils per Solskjaer. Che forse farebbe bene anche a dimettersi dopo una disfatta del genere. Tennistico 1-6 per gli Spurs, che si rilanciano così in classifica lasciando il Manchester United a tre punti dopo altrettante partite di Premier. Alla fine del primo tempo si è sull’1-4: e mai, nella propria storia, i rossi d’Inghilterra hanno concesso quattro reti nei primi 45’ a qualsiasi avversaria. Eppure al 2’ è stato il rigore di Bruno Fernandes ad aprire la partita, ma già al 7’ il Tottenham l’ha ribaltata con Ndombele e Son. Poi arriva l’espulsione di Martial (28’) per una manata, simile a quelle viste in Lazio-Inter, su Lamela. E lì la partita finisce, perché già nel primo tempo il Tottenham affonda il colpo con Kane e ancora con Son, prima d’infierire nella seconda parte di gara con le reti Aurier e con il rigore ancora del proprio capitano. Già nel dopo partita potrebbero esserci delle novità per quanto riguarda il futuro del tecnico norvegese, che ormai sembra davvero arrivato al capolinea e, con la sosta, la società dello United potrebbe decidere di fare immediatamente il cambio in panchina. La giornata inglese ha visto anche la vittoria dell’Arsenal (2-1) sullo Sheffield United. La truppa di Mikel Arteta passa nel secondo tempo grazie a Saka (61’) e Pepe (64’). Inutile il gol di McGoldrick al minuto 83. In attesa del Liverpool (impegnato stasera sul campo dell’Aston Villa), l’Everton di Carlo Ancelotti conduce solitario il campionato anche grazie alla sconfitta interna del Leicester (0-3) conto il West Ham. Dopo la stupenda vittoria all’Etihad, la squadra di Rodgers cade in casa sotto i colpi di Michail Antonio, Fornals e Bowen. Vince anche il Southampton sul West Bromwich (2-0): un gol per tempo con Djenepo e Romeu regalano i tre punti alla squadra dell’austriaco Hasenhuttl.



