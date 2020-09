Premier League, seconda vittoria consecutiva dell'Everton di Ancelotti: 5-2 al West Bromwich Albion

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vola in testa alla classifica dellal'Everton di Carlo Ancelotti. Seconda vittoria consecutiva per i Toffees (5-2) che, battendo il West Bromwich Albion, confermano quanto di buono hanno fatto già vedere nel weekend scorso sul campo del Tottenham. E come contro Mourinho, è ancora Calvert-Lewin decisivo: questa volta con una tripletta che lo manda davanti a tutti nella speciale classifica dei cannonieri. Ma c'è di più: perchè James Rodriguez realizza il primo gol con la sua nuova maglia e regala spettacolo in mezzo al campo. Ancora titolare Allan, diventato, dopo 2 partite, già imprescindibile.Sono questi gli anni passati dall'ultima volta che lè riuscito a vincere le prime due partite della nuova stagione. Ci voleva, che ha portato entusiasmo e ha deciso di puntare sui suoi uomini, quelli a cui crede maggiormente. E al momento le scelte del tecnico italiano sono state ben ripagate. Eppure la partita non era iniziata nel migliore dei modi per via del vantaggio della squadra di Bilic (espulso alla fine del primo tempo) grazie alla sassata di Diangana. Poi l'Everton è venuto fuori e l'ha ribaltata già prima di far rientro negli spogliatoi: prima con il colpo di tacco di Lewin, poi col mancino dal limite dell'area del colombiano arrivato dal Real. Partita messa completamente in discesa per via della manata che Gibbss ha rifilato a James. Rosso diretto e West Brom in 10. Nella ripresa però gli ospiti tornano a galla con lo spettacolare calcio di punizio di Pereira che non lascia scampo a Pickforf. Ma l'Everton è in palla e prima si riporta avanti con Michael Keane e poi la chiude con la doppietta di Calvert-Lewin che si porta a casa il pallone. Sorride Ancelotti. Così come quella parte di città che non tifa per il Liverpool.