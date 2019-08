Pogba, lo United respinge l'offerta del Real: James Rodriguez più 30 milioni

Il Manchester United ha respinto l'offerta del Real Madrid - 30 milioni più il cartellino di James Rodriguez - per Paul Pogba. Lo riporta il 'Times', ricordando che il club inglese valuta il francese almeno 160 milioni e sul quale, ricorda invece lo spagnolo 'AS' c'è anche la Juventus che vorrebbe riportare a Torino il giocatore offrendo ai Red Devils Mandzukic e Matuidi oltre un robusto conguaglio economico. Nel caso non riuscisse nell'intento di portare Pogba al Bernabau, la dirigenza merengue avrebbe individuato nel danese del Tottenham Christian Eriksen, in scadenza di contratto, e nell'olandese Donny Van de Beek dell'Ajax sono le possibili alternative.

Ultimo aggiornamento: 18:18

