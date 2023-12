Juventus, Allegri: «Superare i 38 punti nel girone di andata. Napoli e Roma due scontri diretti. Pogba? L'ho sentito, aspettiamo la sentenza»

Max Allegri prova a superarsi, l’obiettivo a breve termine è chiudere il girone di andata con più punti della scorsa stagione, per continuare a puntare in alto, in scia all’Inter capolista. «Contro il Napoli è uno scontro diretto, quando sei alla Juve devi saper convivere con la pressione. Domani non finisce il campionato, la stagione è lunga. Il primo obiettivo è superare i 38 punti dello scorso girone di andata. Cerchiamo di ottenere il massimo e poi vediamo dove arriviamo. Abbiamo due scontri diretti con Napoli e Roma, puntiamo al nostro percorso di crescita senza esaltarci troppo. Un passo alla volta».

Pogba, procura antidoping chiede 4 anni di squalifica per il centrocampista della Juventus

La richiesta della Procura di 4 anni di squalifica può compromettere definitivamente la carriera di Pogba, Allegri aspetta per un giudizio definitivo sulla questione. «Su Paul non posso ancora rispondere, aspettiamo giudizi definitivi, ci siamo scritti via messaggio e sentiti all’inizio.

Aspettiamo per poterlo rivedere. Sostituti? Meglio non parlare di mercato, mancano 5 partite e l’importante e fare più punti possibili fino al 7 gennaio. Poi vedremo».

Verso il Napoli

Danilo è pronto al rientro, Vlahovic si candida per una maglia da titolare in attacco: «Dusan sta bene, come tutti. I rigori li sbaglia chi li tira, se non li tiri è difficile sbagliarli. Gatti sta crescendo, facendo bene. Tre anni fa era un giocatore di Lega Pro, ha fatto passi da gigante. Locatelli sta bene, a parte Weah sono tutti recuperati. Domani scelgo tra Danilo e Alex Sandro; il primo se gioca lo schiererò in difesa. Le critiche alla squadra? Rispondere serve a poco, conta fare e lavorare sodo». La Juve deve vendicare i 5 gol incassati dal Napoli l’anno scorso: «Tutte le annate sono diverse. L’anno scorso a Napoli fu una brutta batosta con 5 gol. Prendemmo il 3-1 con Locatelli moribondo, su calcio d’angolo. Il Napoli l’anno scorso viaggiava su numeri importanti. Ma la squadra è sempre di livello come hanno dimostrato come con l’Inter. E’ un piacere ritrovare Mazzarri dopo anni».